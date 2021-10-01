İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? İBB Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı
İBB burs başvurularına ilişkin meraklı bekleyiş sona erdi. Üniversite eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 2019 yılından bu yana çalışmalara devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL burs verecek.
01 Ekim 2021, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala binlerce öğrenci İBB burs başvurularına ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyordu. Kurumdan yapılan açıklamayla İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresinden yapabilecekler. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? İşte, İBB Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı...
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2019 yılından bu yana 63.192 öğrenci yararlandığı İBB Genç Üniversiteli bursu başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.
İBB BURS BAŞVURUSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
İBB BURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN