Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala binlerce öğrenci İBB burs başvurularına ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyordu. Kurumdan yapılan açıklamayla İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresinden yapabilecekler. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? İşte, İBB Genç Üniversiteli burs başvuru ekranı...

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 yılından bu yana 63.192 öğrenci yararlandığı İBB Genç Üniversiteli bursu başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURUSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

İBB BURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN