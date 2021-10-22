İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere verilen Genç Üniversiteli burs başvuruları 5 Ekim tarihinde başlamıştı. Her yıl 25 yaş altındaki binlerce öğrencinin faydalandığı İBB burs başvuru sürecinin sonuna gelinirken, öğrenciler, “İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?” “İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” araştırmalarını yoğunlaştırdı.
22 Ekim 2021, Cuma 13:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yıl binlerce ön lisans ve lisans seviyesinde eğitim gören ve maddi desteye ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. İşte İBB burs başvuru ekranı ve konuya ilişkin merak edilen detaylar…
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN?
İstanbul’da eğitim alan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan İBB bursu başvuruları 5 Ekim tarihinde başladı. 22 Ekim Cuma günü ise sona eriyor.
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN SON SAATLER
Lisans ve ön lisans öğrencileri 22 Ekim Cuma gününe kadar İBB burs başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul internet adresinden yapabilecek. Başvurularda isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacak. Bununla birlikte, öğrencinin anne veya babasının T.C. kimlik numarası ile de giriş yapılabilecek.
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İBB BURS BAŞVURUSU KOŞULLARI NELERDİR?
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB tarafından maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere verilen burs miktarı bu yıl 3 bin 200 TL olarak açıklandı.
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbulkart bilgisi
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından öğrencilerin sundukları belgelerle başvuruların değerlendirmeye alınması bekleniyor.