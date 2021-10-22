İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yıl binlerce ön lisans ve lisans seviyesinde eğitim gören ve maddi desteye ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. İşte İBB burs başvuru ekranı ve konuya ilişkin merak edilen detaylar…

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbul’da eğitim alan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan İBB bursu başvuruları 5 Ekim tarihinde başladı. 22 Ekim Cuma günü ise sona eriyor.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN SON SAATLER

Lisans ve ön lisans öğrencileri 22 Ekim Cuma gününe kadar İBB burs başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul internet adresinden yapabilecek. Başvurularda isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacak. Bununla birlikte, öğrencinin anne veya babasının T.C. kimlik numarası ile de giriş yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İBB BURS BAŞVURUSU KOŞULLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB tarafından maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere verilen burs miktarı bu yıl 3 bin 200 TL olarak açıklandı.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbulkart bilgisi

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından öğrencilerin sundukları belgelerle başvuruların değerlendirmeye alınması bekleniyor.