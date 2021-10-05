İBB burs başvurusu kabul edilen önlisans ve lisans öğrencileri bu yıl, 3 bin 200 TL Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı alacak. Başvuru sırasında gerekli belgeleri sunan öğrencilerin başvuruları titizlikle değerlendirilecek ve ihtiyaç sahibi gençler eğitim hayatında maddi desteğe ulaşacak. İşte, burs başvuru ekranı ve İBB burs başvurusu hakkında bilinmesi gereken detaylar…

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB burs başvuruları 5 Ekim Salı günü itibariyle başladı. Öğrenciler, 22 Ekim tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu için başvuruda bulunabilecek.

BURS BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Önlisans ve lisans öğrencileri burs başvurularını İBB’nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İBB BURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

İBB BURS BAŞVURUSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?