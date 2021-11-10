İstanbul’da eğitim gören binlerce ön lisans ve lisans öğrencisi İBB burs başvurusunda bulunmuştu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İBB burs başvuru sonucu olumlu olan öğrencilere burslar 3 taksit şeklinde toplamda, 3200 TL ödenecek. Peki, 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB burs sonuçlarında son durum…

2021 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, başvuruların da yapıldığı https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresinden duyurulacak.

Diğer yandan burs başvuru güncelleme işlemi devam ediyor. İBB tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ ifadeleri kullanıldı.

2021 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB tarafından maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere verilen burs miktarı bu yıl 3 bin 200 TL olarak açıklandı. Burs 1200+1000+1000 TL olmak üzere 3 taksitte verilecek.

İBB BURSU NE ZAMAN VERİLİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecekler.

İBB BURS BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

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