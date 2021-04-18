İBB’nin Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde asistan olarak çalışan Özgün Öztürk geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Öztürk, yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybettiğinde 21 haftalık hamileydi.

Özgün Öztürk için dün Gazi Mahallesi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin yöneticileri de katıldı. İmamoğlu, Öztürk’ün eşi Ufuk Öztürk ile annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan’a taziyelerini iletti. Öztürk’ün cenazesi Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.





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