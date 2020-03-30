Türkiye İBB, corona virüs nedeniyle yardım kampanyası başlattı

İBB, corona virüs nedeniyle yardım kampanyası başlattı

Türkiye

İBB, corona virüs nedeniyle yardım kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip corona virüs salgını dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara yardım için kampanya başlattıklarını duyurdu.

30 Mart 2020, Pazartesi 14:27 Son Güncelleme:
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu özel bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid -19) salgını konusunda İstanbul’da yürütülen çalışmalara değinen İmamoğlu, dayanışma kampanyası başlattıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 11 büyükşehir belediye başkanıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, toplantıda sürecin seferberlik ve dayanışma ile aşılması için çalışılması kararı alındığını aktardı.

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