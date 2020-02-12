İlki geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisi Eğitim Programlarının ikincisi 17 Şubat'ta başlıyor.

Eğitimler, Cağaloğlu’nda İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İBB Gençlik Ofisi'nde yapılacak.

17-30 yaş arası gençler katılabilir

Üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşayan 17 - 30 yaş arası gençlerin katılımına açık olacak eğitimler, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilecek. Müfredatlarına göre 24 ve 32 saatte tamamlanacak olan program, şubat ayının ikinci haftası başlayacak ve nisan ayının son haftasında tamamlanacak. Ders saatinin yüzde 70'i oranında devam zorunluluğu şartı taşıyan eğitimlerin sonunda gençlere katılım belgesi verilecek.

Eğitimler uygulamalı ve 11 farklı alanı kapsıyor

Pazar hariç haftanın 6 gününe yayılacak eğitimler; İngilizce Konuşma (Speaking), Mülakat Teknikleri ve Kariyer Planlaması, Uygulamalı Finans ve Ekonometri, Yönetim ve Organizasyon, Araştırma Yöntemleri ve Sunum Teknikleri, Fotoğrafçılık, Proje Yazımı ve Yönetimi, Girişimcilik, Diksiyon, İş Hayatında Yazışmalar konularında düzenlenecek. Bunların yanında bir de Ritim Atölyesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılanlar, teorik anlatımların yanında sınıf içi uygulama ve saha çalışmaları da yapacaklar.

Kayıtlar başladı

Kayıtların başladığı eğitimlerde her konu başlığı için 30 kişilik kontenjan bulunuyor. Başvurular ise e-posta, telefon ve online form yoluyla yapılıyor. E-mail yoluyla başvuruyu tercih edecek olanlar isim ve soy isim, mail adresleri ve telefon numaraları ile birlikte katılmak istedikleri eğitim programını yazarak genclikspor@ibb.gov.tr adresine göndererek kayıt olabilirler. 0549 805 92 35'ı arayarak da başvuru ya da bilgi alınabiliyor. Ayrıca eğitimlere katılmak isteyen gençler gün ve saatleri aynı olmayan birden fazla eğitim programına da dahil olabilecekler. Online kayıt için ise alttaki linke giriş yaparak çıkan formun doldurulması kayıt için yeterli kabul ediliyor.





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