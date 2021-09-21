İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'çalıntı eser' krizi yaşanıyor. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İBB'ye tepki gösterilirken "Bize ait olan kayıp bir tarihi eserin yurtdışından müzayedede satın alınması bizim devlet yapımıza zarar verir" denildi.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, İBB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yaşanan 'Çalıntı Eser' krizine ilişkin gelişmeleri aktardı. İşte Nihat Uludağ'ın açıklamaları...





HOLLANDA'DA SATIŞA ÇIKTI, İBB SATIN ALDI

Bu tarihi kitabe kayıp olarak aranıyor Hollanda'da bir müzayede kitabı satışa çıkarıyor ardından İBB bu eseri satın alıyor. Buradaki sorun şu, bu kitabe kayup bir kitabe. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun bu olaya twitter hesabından tepki gösterdi. Coşkun, "Ülkemizde kültür varlıkları, devlet malı niteliğindedir. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınması, ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

"DEVLET YAPIMIZA ZARAR VERİR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bize ait olan kayıp bir tarihi eserin yurtdışından müzayede de satın alınması bizim devlet yapımıza zarar verir" diyor. Bu tip yüzlerce paha biçilemez eser var ve bunlar için hukuki yollara başvuruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İBB arasında bir kriz yaşandığını anlıyoruz bu tweetlerden.

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