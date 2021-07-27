Türkiye İBB ile taksiciler arasındaki 'taksimetrelerin entegrasyonu' krizi çözüme kavuştu

İBB ile taksiciler arasındaki 'taksimetrelerin entegrasyonu' krizi çözüme kavuştu

Türkiye

İBB ile taksiciler arasındaki 'taksimetrelerin entegrasyonu' krizi çözüme kavuştu

Son dakika haberi... İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasındaki krizde gelişme yaşandı. Taksi ruhsatları yeniden aktif hale getirildi. 'Taksimetrelerin entegrasyonu' krizi çözüldü.

27 Temmuz 2021, Salı 14:00 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında 'taksimetrelerin entegrasyonu' konusunda yaşanan anlaşmazlık çözüme kavuşarak askıya alınan taksi ruhsatları yeniden aktif hale getirildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İBB tarafından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı 400 taksinin taksimetrelerinde yaşanan entegrasyon sıkıntısından dolayı çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.

Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Bu olay Bayram üzeri bizi bayağı sıkıntıya sokmasına rağmen dün ulaşımdan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Bey ile yaptığımız görüşme sonucunda 'İTAKSİ' ile bizim kooperatifimizin kullandığı 'NTAKSİ' ile entegrasyon konusunda yanlış anlaşılmadan dolayı bu uyumsuzluk söz konusu olmuştu. Bu entegrasyon konusunda anlaşma sağlandı. Araçların ruhsatlarının askıya alınması kaldırıldı" dedi.  

BAKANLIK TARAFINDAN DENETLENDİK 

Fahrettin Can şunları söyledi, "Talebimiz üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili yetkili birimleri geldi. Yaklaşık 50 araç üzerinde denetime tabii tuttular. Onlarla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taksimetrenin fazla yazması söz konusu değil. Ancak bazı basın organlarında çıkan haberlerde taksicilerin özellikle havalimanı taksilerinin taksimetrelerle oynayarak, hile yaparak fazla para yazdırdığı iddia edildi.

Külliyen yalandır, çok yakında da bakanlığımız resmi raporları açıklayacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nden izin alamamıştık. Halen izin alamadık, inşallah bu konuda da bir uzlaşma olur. Burada yolcu memnuniyetini arttırmak için büyük çaba sarf edilmektedir" diye konuştu. 


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