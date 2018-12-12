İBB kar alarmı verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve 1.357 araç İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri için teyakkuzda bekliyor. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 53 vinç-kurtarıcı il genelinde 24 saat görev yapıyor. Ayrıca 60 kritik nokta, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yakından takip ediliyor" denildi.



