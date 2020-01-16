İBB Meclis'inde kabul edildi! Adalar'daki faytonlar İBB’ye geçti
Adalar'daki faytonların satın alınması İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Fayton başına 300 bin TL ödenecek. Büyükada'da ruam hastalığı sonrası 81 at itlaf edilmiş, faytonların 3 ay süreyle çalışması yasaklanmıştı..
İBB’nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar’da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme geldi. Rapora göre İBB, Adalar’daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı.
300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı
Meclis’te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi.
300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca Adalar’daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.
Büyükada'da ruam hastalığı; 81 at itlaf edildi
19 Aralık 2019'da İstanbul Adalar Kaymakamlığı tarafından Büyükada’da açılan çukurların hastalanan atlar için olduğu açıklanmıştı.
Yapılan açıklamada, "Büyükada’daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denilmişti.
Hayvan giriş çıkışı durduruldu
Kaymakamlığın açıklaması şöyle devam etti: "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"
Ruam hastalığı nedir?
Sakağı yada mankafa hastalığı olarak da adlandırılan hastalık başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülür.
Hastalık merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.
Hastalık hayvanlarda ölümcül olarak seyreder.
DHA
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