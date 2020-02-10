Siyaset İBB Meclisi'nde küfür gerginliği

İBB Meclisi'nde küfür gerginliği

Siyaset

İBB Meclisi'nde küfür gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında küfür iddiası gerginlik yarattı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 19:42 Son Güncelleme:
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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım" cevabını verdi.  Göksu'nun meclisi terk etmek üzere ayağa kalktığında, AK Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı. Gümüşdağ da İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi. Gerginliğin yatışması üzerine Meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi. 


Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL(DHA)

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