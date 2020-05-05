İBB Panorama ile İstanbul’u evden çıkmadan da gezebilirsiniz

İBB Panorama web sitesi için 360 derecelik gigapixel kameralar ve turizm kameraları yardımı ile oldukça güzel görüntüler elde etti. Site üzerinden İstanbul’un 28 farklı semtini kuş bakışı olarak gezebilmek artık mümkün. İstanbul’da keyifli bir gezintiye çıkmak isteyenler, Süleymaniye, Beyazıt, Çamlıca, Ataşehir, Emirgan, Galata, Cihangir ve Haydarpaşa gibi 28 farklı noktadan İstanbul’u kuş bakışı gezebilir. Aynı zamanda bazı noktalardaki turizm kameraları aracılığı ile canlı görüntülere ulaşabilirsiniz.

Oldukça kullanışlı ve kolay bir arayüze sahip olan internet sitesine her ne kadar mobil cihazlardan erişebilse de en iyi deneyimi yaşayabilmek için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar öneriliyor. İnternet sitesinin sağ alt köşesinde yer alan menü ile görmek istediğiniz noktaları seçebilir ve görüntülediğiniz yerin fotoğrafını çekebilirsiniz.

Ekranın alt kısmına yerleştirilmiş olan kamera ikonuna tıklayarak kaydettiğiniz görüntüyü 1:1, 3:4, 3:2 veya 16:9 gibi farklı formatlarda kaydedebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları arkadaşlarınız ile paylaşabilir ve e-posta olarak gönderebilirsiniz. Ekranın sol üst köşesinde konumlandırılan harita ile gezdiğiniz konum hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.