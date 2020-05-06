İBB Şehir Tiyatroları 4 oyunu daha online erişime açacak

3 Mayıs’ta Halid Ziya Uşaklıgil’in 120 yıl önce yayımlanan romanından uyarlanan “Aşk-ı Memnu” oyunu İBB Şehir Tiyatroları tarafından erişime açıldı. Şehir Tiyatroları’nda 2003 yılında sahnelenen oyunu Hakan Altıner’in yönetiyor. Salih Sarıkaya, Sevinç Erbulak, Bensu Orhunöz, Alev Oraloğlu ve Betül Arım’ın rol aldığı oyunda yasak bir aşk hikâyesi anlatılıyor.

Pembe Konağın Gelinleri: 10 Mayıs

Gülsün Siren’in yazdığı, Engin Gürmen’in yönettiği oyunda, İstanbul’un ve ülkenin toplumsal ve değer değişimi irdelenerek insanların süreç içindeki yaklaşımları sorgulanıyor.İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelenen oyunda Gülsün Zihni Göktay, Funda Postacı rol alıyor. Oyun, saat 15.00’da erişime açılacak.

Yedi Kocalı Hürmüz: 17 Mayıs

Sadık Şendil’in 1967’de kaleme aldığı oyunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını çok sayıda eşi arasında paylaştıran Hürmüz’ün yaşantısı üzerinden kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakılıyor.İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 2005 yılında sahnelenen oyunu Kemal Kocatürk yönetiyor. Oyunda Oya Başar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Atacan Arseven, Rauf Altıntak, Mustafa Arslan, Ali Karagöz, İskender Bağcılar, Selçuk Soğukçay, Nejat Birecik, Murat Bavli, Perihan Savaş, Vildan Gürelman rol alıyor. Oyun, saat 15.00’da erişime açılacak.

İstanbul Efendisi: 27 Mayıs

Musahipzade Celâl’in yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği oyunda kızına uygun bir damat adayı bulmak için dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın öyküsü anlatılıyor. İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 2008 yılında sahnelenen oyunda Engin Alkan, Mahperi Mertoğlu, Çağlar Çorumlu, Volkan Ayhan, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 15.00’da erişime açılacak.

Surname 2010: 31 Mayıs

Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği oyun, eşinin ölümünün ardından açtığı sahafında, özel bir nedenle geceyi bekleyen Sühendan Hanım’ın eşine ait hiç görmediği notlarla karşılaşması ve bu notların eşinin kendisi için düşündüğü “sözde şenliğe” dair fikirleri içermesi üzerine şekilleniyor. İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 2010 yılında sahnelenen oyunda Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat, Derya Yıldırım, Elyesa Çağlar Evkaya, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam rol alıyor.

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