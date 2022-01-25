Türkiye İBB Sözcüsü Murat Ongun yurt dışında olduğunu doğruladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun yurt dışında olduğunu doğruladı

Türkiye

İBB Sözcüsü Murat Ongun yurt dışında olduğunu doğruladı

İstanbul'da kar yağışı hayatı felç ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışında olduğu ortaya çıktı.

25 Ocak 2022, Salı 23:39 Son Güncelleme:
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ongun'un İsviçre'nin Cenevre kentinde Kar tatilinde olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddiaları sordu.


Cüneyt Özdemir, Twitter açıklamasında Ongun'a "Yurt dışında mısınız" ve "Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısı'na gitti mi" sorularını yönelttiğini aktardı.

Cüneyt Özdemir sorularına Ongun'un verdiği cevapları şöyle paylaştı:

1) Evet. Ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil.

2) Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de Yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu.

İBB Sözcüsü Ongun'un kar felaketi yaşanırken attığı bir tweet de yoğun tepkilere yol açmıştı.

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