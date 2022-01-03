Türkiye İBB'de terörle ilişkili çalışan konusu! Tevfik Göksu'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

İBB'de terörle ilişkili çalışan konusu! Tevfik Göksu'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Türkiye

İBB'de terörle ilişkili çalışan konusu! Tevfik Göksu'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

CNN TÜRK'te "Ne Oluyor" programına konuk olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Tercihini DİAYDER'den yana yapmış. DİAYDER'in terör destekli olduğunu sağır sultan bile biliyor" dedi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 02:15 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan terörle bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlatıldığına ilişkin açıklamaya bu sözlerle gönderme yaptı.

İBB Başkanı’nın göreve geldiğinde, İstanbul’un kaynakları derneklere, vakıflara gitmeyecek dediğini de hatırlayan Göksu, İmamoğlu’nun öğrencilerin maket uçak yaptığı T3 Vakfı’yla kavgaya girdiğini, onları bırakıp tercihini DİAYDER’den yana kullandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da CNN TÜRK canlı yayınına katılarak terörle iltisaklı personel soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Subaşı, "DİAYDER'in ya da başka derneğin referansıyla belediyeye alınmış herhangi bir isim yoktur. Varsa da bu kişiler muhakkak onlar yargılanırlar, gereken cezayı alırlar." dedi.

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