"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB TV'deki logo değişikliğinin ardından İstanbul'un sembolü olan logoyu, bu kez Beyaz Masa'dan kaldırdı. Daha önce 'Beyaz Masa Alo 153' ile birlikte kullanılan cami, minare, kubbe logosunun yerine beyaz zemin üzerine kırmızı renkle 'Beyaz Masa Alo 153' konulduğu görüldü" iddiası sosyal medyada kısa süre içerisinde tartışmaya neden oldu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun şöyle konuştu:

"Sabah gazetesinde yer alan 'Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı' haberinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. İBB'nin ve Beyaz Masa'nın kurumsal logosunda değişiklik olmamıştır, daha önceki yıllardaki kullanım aynen devam etmektedir."

İşte Ongun'un sosyal medya paylaşımı:







