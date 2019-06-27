Çocuk ve gençlere izcilik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz İzci Kampı için kayıtlar devam ediyor. Peki, Ücretsiz İBB İzci Kampı kayıtları nasıl yapılır? İşte İBB izci kampı ile ilgili detaylar...

15 yılda 226 bin çocuk ve gence izcilik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz İzci Kampı için kayıtlar başladı. Beykoz Kent Ormanı’ndaki alanda her yıl binlerce kişinin katıldığı kamp bu yıl 1 Temmuz’da başlayıp 8 Eylül’e kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Yaz İzci Kampı’na İstanbul ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 10 – 15 yaş aralığındaki çocuklar katılıyor.

İBB İZCİ KAMPI’NDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Kampta çocukların tüm hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda eğitimler verilecek. Eğitimler aday ve deneyimli izciler için eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı programlarından oluşacak. Bu programlar temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile birlikte hafıza teknikleri, arama – kurtarma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye ve yangına ilk müdahale gibi farklı konu ve içerikleri kapsıyor.

DOĞA, SPOR VE SANAT BİR ARADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz İzci Kampı’nda eğitimlerle birlikte çocuklar okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlere katılacaklar.

İBB İZCİ KAMPINA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN!

İBB Yaz İzci Kampı’na katılmak isteyenler www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.istanbul adreslerinde bulunan ‘kayıt’ bölümüne girişin ardından katılmak istedikleri kamp dönemini seçerek ön kayıt yaptırabilecekler.

İZCİ KAMPI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ön kayıt yaptıran aileler veli izin belgesi, doktor onaylı sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraftan oluşan belgeleri kesin kayıt merkezlerine getirdikten sonra kayıt işlemlerini tamamlamış olacaklar. izcilik.ibb.istanbul adresi İBB Yaz İzci Kampı Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki kesin kayıt merkezleri ve kampla ilgili tüm bilgilere erişim imkanı da sağlıyor.

2019 YAZ İZCİ KAMPI 8 EYLÜL’DE SONA ERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 farklı birimiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Eylül’de sona erecek olan kampa destek verecek. Kampın ve kampa katılan çocukların sosyalleşmelerini, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmelerini; öğrenme şevkini ve keşfetme duygusunu arttırmayı; doğayı ve çevreyi sevmelerini, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmelerini ve çocukların analitik düşünme becerisine sahip olmalarını amaçlanıyor.