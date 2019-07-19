İBB’den ücretsiz tercih danışmanlığı! İBB tercih merkezleri nerede?

Üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzları açıklandı. ÖSYM'nin takvimine göre üniversite tercihleri 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un 12 meydanında bugünden itibaren gençlere ücretsiz tercih danışma hizmeti verecek. Peki, İBB tercih merkezleri nerede? İşte İBB tercih merkezleri hakkında detaylar...

İSTANBUL MEYDANLARINDA YKS TERCİH HEYECANI

İBB Tercih Danışma Merkezleri, YKS'ye giren gençlerin tercihlerini; puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek oluyor. Merkezlere gelerek sınav sonuçlarını ileten tüm gençlere, hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-19.00 arasında hizmet verecek. İBB Tercih Danışma Merkezleri, 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan “İstanbul Üniversite Tercih Fuarı”nda da YKS'ye giren gençleri ve ailelerini ağırlayacak.

ENGELLİ VE HASTALAR İÇİN “ALO TERCİH HATTI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tercih Danışma Merkezleri’ne gelemeyenler için de “Alo Tercih Hattı” kurdu. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.

İBB GENÇLİK MECLİSİ’NDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de üniversite adayı engelli gençlerin evlerine giderek danışmanlık hizmeti sağlayacak. Engelli öğrenciler, 0212 449 9100 numaralı hat üzerinden mobil tercih ekibi talep edebilecek. Ayrıca; engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini info@genclikmeclisi.istanbul adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.

2018'DE 32 BİN 300 ADAYA DANIŞMANLIK YAPILDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul genelinde üniversite tercihi yapan gençlerin yüzde 20'si İBB Tercih Danışma Merkezi'ne başvurarak destek almış, toplamda 32 bin 300 kişiye ücretsiz tercih danışmanlığı yapıldı. Bugüne kadar ise 532 bin 270 kişiye üniversite yolunda rehberlik desteği sağlandı.

İBB TERCİH DANIŞMA MERKEZİ HİZMET NOKTALARI NEREDE?

AVRUPA YAKASI

Bağcılar Meydanı

Bahçelievler Şirinevler Meydanı

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı

Beşiktaş Meydanı

Şişli Cevahir Avm Önü

Gaziosmanpaşa Meydanı

ANADOLU YAKASI

Kadıköy İskele Meydanı

Üsküdar Meydanı

Çekmeköy Madenler Meydanı

Kartal Meydanı

Sultanbeyli Kent Meydanı

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