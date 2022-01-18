Türkiye İBB’nin iddialarına Bakanlık'tan yanıt geldi: İşten çok algı peşinde koşmaktadır

İBB’nin iddialarına Bakanlık'tan yanıt geldi: İşten çok algı peşinde koşmaktadır

Türkiye

İBB’nin iddialarına Bakanlık'tan yanıt geldi: İşten çok algı peşinde koşmaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 'Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor' iddialarına ilişkin Bakanlık'tan yanıt geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, işten çok algı peşinde koşmaktadır' denildi.

18 Ocak 2022, Salı 14:30 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Beylikdüzü-Sefaköy Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edilmiştir. Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların AYGM’ye ulaştığı ifade edile açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak, ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı Zemin Etüt Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri, Deprem Etüd Raporu, Mimari Kesin Projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Detaylı eksik listesinin ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait Fizibilite Etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımız görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır.”
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