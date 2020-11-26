6 bin yeni taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla bir kez daha reddedildi.





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Toplantı öncesi gerginlik

UKOME toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu, taksicilerin kendisini yuhalaması sonrası dışarıya çıktı ve "Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı?" diyerek tepki gösterdi.







