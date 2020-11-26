İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi
İBB'nin 6 bin yeni taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla bir kez daha reddedildi.
26 Kasım 2020, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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6 bin yeni taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla bir kez daha reddedildi.
Toplantı öncesi gerginlik
UKOME toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu, taksicilerin kendisini yuhalaması sonrası dışarıya çıktı ve "Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı?" diyerek tepki gösterdi.
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