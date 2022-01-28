İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 500 tanesi engelli erişimine özel olmak üzere, toplam 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında reddedildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ocak ayı toplantısında yeni taksi teklifi oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

Öte yandan, hatalı parktan dolayı Yediemin Otoparklarına çekilen araçların ücreti 130 liradan 175 liraya çıkarılarak yüzde 35 zam yapıldı.

"BİZ ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Ulaştırma Bakalığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Strateji Geliştirme Başkanlığının talimatıyla Erişebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı’nda bize verilen talimatla biz bir yıl önce engelli vatandaşlarımızı düşünerek bir engellilere erişebilir çalışması yaptık. 2 tane ticari taksimizi engellileri taşıyabilecek şekilde dönüşüme kavuşturduk. Ama bugüne kadar bir tane bile engelli vatandaşımızı taşıyamadık veya talep olmadı, ya da engelli taksiye ihtiyaç olmadı. Ama biz engelli vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz. Ama ne yazık ki bir siyasi partinin genel başkanı engelliler gününde mecliste konuşma yaparken, ‘İstanbul’da engelli taksiye ihtiyaç var biz bunu sağlayacağız’ diye siyaset yaptı. Biz burada esnaf olarak siyasete malzeme oluyoruz. Genel başkan engelliler gününde taksi sayısında artışa ihtiyaç var diyor. Şunu hiç demiyor, var olan taksilerin içinden engelli taksiye çevirelim demiyor. Biraz duygusallık oluyor. Belki burada pr çalışması yapılacak. İşte biz engellilere hizmet veriliyoruz da engelleniyor gibi” dedi.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ 2 TAKSİYE NASIL ULAŞSIN"

Aksu’ya cevap veren İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Biz engelli vatandaşlarımıza hizmeti duygusallıkla veya bir acımayla değil görev bilinciyle yapıyoruz. 2 tane ticari taksiyi engelli taksi yaptık ama talep olmadı diyorsunuz. Yaklaşık 18 bin taksiye vatandaşlarımız ulaşamıyorken, 2 tane taksiyi nasıl bulup ulaşsın bunu da sizin takdirine sunuyorum” diye konuştu.