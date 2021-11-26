Türkiye İBB'nin yeni taksi plaka teklifi 11. kez reddedildi!

İBB'nin yeni taksi plaka teklifi 11. kez reddedildi!

Türkiye

İBB'nin yeni taksi plaka teklifi 11. kez reddedildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aylardır dillendirilen 5 bin yeni taksi plakası projesi UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi.

26 Kasım 2021, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.

Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. 

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif 10 kez reddedilmişti.



11. KEZ REDDEDİLDİ

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

UKOME toplantısına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık etti.

Esma MURAT- Özgür KUMANOVALI/DHA

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