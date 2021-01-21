Günümüzde çavuş kuşu olarak da bilinen ibibik kuşları ibibikgiller familyasında bulunan tek kuş olarak bilinir. Bu kuşların uzunluğu ise yaklaşım 28 cm olarak biliniyor. İbibik kuşlarının gagası uzun ve yay biçimindedir. Kuşların tüyleri ise turuncu ve kahverengi renkli olur. Başı sorguçlu olan ibibik kuşları kısa kanatlıdır. Bazı yörelerde ibibik kuşu baltalı kuş olarak geçmektedir.

İbibik kuşları genel olarak Etiyopik ve Palearktik bölgelerde ağaçların ve bağların olduğu yerlerde yaşarlar. İbibik kuşları bazı zamanlarda şehir parklarında da bulunur. Özellikle ağaç kovuklarında, oyukta da yaşama şansı bulabilirler. İbibik kuşları Palearktik ve Afrika'da yoğun olarak yaşarlar. Özellikle Sonbahar mevsiminde Afrika'ya göç ederler. İbibik kuşları bahar aylarında Asya ve Afrika'ya tekrar dönerler. İbibik kuşları göç zamanları dışında genellikle yalnız yaşarlar.

Nasıl beslenir ve avlanır?

Dünya genelinde en çok bilinen kuşlardan birisi olan ibibik kuşları genellikle haşere, böcek ve böcek larvaları ile beslenirler. Özellikle salyangoz ve solucanlar da ibibik kuşlarının besin maddeleri arasında yer alır. Sivri ve uzun gagaları sayesinde ibibik kuşları toprağı eşeleyerek kurtçukları da havaya fırlatırlar. Böylece gagalarını açarak kurtçukları havada yakalayarak beslenirler. İbibik kuşlarının avlanmasındaki en önemli etken uzun ve keskin gagaları olarak bilinir. İbibik kuşları toprağı eşeleyerek solucanları ve kurtçukları da yakalayabilirler. Haşereler, böcek ve böcek larvaları ibibik kuşları için oldukça önemli bir beslenme kaynağıdır.

İbibik kuşu yenir mi?

Günümüzde avcılık oldukça gelişti. İnsanlar sağlıklı beslenmek için proteini de etten alıyorlar. Çoğu kuşun etleri ise yeniliyor. Bazı kuşların eti de yenmez. İbibik kuşları eti yenilen kuşlar arasında gösterilir. İğrenç olmayan ve leş yemeyen bir kuş olan ibibik avını pençesiyle yakalamaz. Bu nedenle özellikle kümes hayvanlarının ve ibibik kuşunun rahatlıkla eti tüketilebilir.

İbibik kuşları ile ilgili merak edilenler

İbibik kuşları eşlerine bağlılıkları ile bilinirler. Eşi ölen İbibik kuşu eşi öldüğü takdirde yeni bir eş aramaz. Ailesine bağlı olan ibibik kuşları İslami gelenekte hürmetkarlığı temsil etmektedir. İbibik kuşları çok uzak noktadan bile suyu görebilirler. Rüyada ibibik kuşu görmenin anlamı da olumludur. Rüyasında ibibik kuşu gören kimse suya kavuşarak sıkıntıdan kurtulur. Rüyada ibibik kuşu sıkıntıdan kurtulma, uzaktan haber alma ve misafir gelmesi şeklinde de yorumlanabilir. Dini inanışlarda ibibik kuşu önemli bir yere sahiptir.

İbibik kuşu ve İsrail ilişkisi

İbibik kuşu genel olarak İsrail Devleti'nin sembolü olarak bilinmektedir. Bu kapsamda İsrail'de 29 Mayıs 2008 yılında yapılan askerler ve öğrencilerin katıldığı oylamada ibibik kuşu İsrail'in ulusal kuşu seçildi. Yapılan bu oylamada ibibik kuşu oyların yaklaşık üçte birinden fazlasını almıştır. Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından düzenlenen törende oylamanın sonucu duyurulmuştur. Bu karar neredeyse tüm İsrailliler tarafından da kabul gördü.

İbibik kuşu ve edebiyat

İbibik kuşu edebi eserlerde en çok adı geçen kuşlardan bir tanesidir. Arap şiirlerinde de ibibik kuşuna çok fazla yer verilir. Özellikle Arap şiirlerinde ibibik kuşunun görme gücüne ve kudretine çok önem verilir. İbibik kuşu en çok divan şiirlerinde kullanılmıştır.







