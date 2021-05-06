Bilim & Teknoloji IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi

IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi

Bilim & Teknoloji

IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi

IBM, nano katman teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi. Geliştirilen işlemciye, 50 milyar transistör yerleştirilebildiği ifade edildi. Şirket; söz konusu işlemcinin, 7 nm üretim sürecine sahip bir işlemciye kıyasla aynı performansta yüzde 75 güç tasarrufu sağlayacağına işaret etti. Bununla birlikte; 2 nm işlemcinin, 7 nm fabrikasyon sürecinden geçen bir modele göre aynı güç tüketiminde yüzde 45 performans artışı sağlayacağı dile getirildi.

06 Mayıs 2021, Perşembe 17:13 Son Güncelleme:
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Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.

IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şunlar:

  • Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak.
  • Veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltma: Küresel enerjinin yüzde biri veri merkezleri tarafından kullanılıyor[iii]. Merkezlerdeki sunucularının tamamının 2 nanometrelik işlemcilerle değiştirilmesi, bu oranın önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir.
  • Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.
  • Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.

IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems'da piyasaya sürülecek.

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