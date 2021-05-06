IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi

Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.

IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şunlar:

Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak.

Veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltma: Küresel enerjinin yüzde biri veri merkezleri tarafından kullanılıyor[iii]. Merkezlerdeki sunucularının tamamının 2 nanometrelik işlemcilerle değiştirilmesi, bu oranın önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir.

Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.

Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.

IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems'da piyasaya sürülecek.