IBM’in yeni güvenlik aracı iPhone ve Mac uygulamalarındaki verileri daha güvenli tutuyor
IBM, iPhone ve Mac’lerdeki verilerin kullanım esnasında bile şifrelenmesini sağlayan yeni bir güvenlik aracı geliştirdi. Onur Binay/posta.com.tr
08 Haziran 2020, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
IBM'nin bu yeni yazılımı güvenliği bir üst noktaya taşımak adına homomorfik şifreleme tekniğinin kullanımını kolaylaştırıyor. Araç, homomorfik şifreleme sayesinde finansal ve medikal veriler gibi normal şartlar altında şifresinin çözülmesi gereken hassas bilgileri daha korunaklı bir hale getiriyor. Bu sayede bahsedilen bilgilere ulaşmak isteyen hackerların daha fazla zaman harcaması gerekiyor.
Bu araç, şimdilik sadece iOS ve macOS platformları için yayınlandı. IBM bunun "mükemmel veya nihai" olmadığını ve ve her zaman yararlı olmayacağını söyledi.
GitHub üzerinden ulaşabileceğiniz aracın Android ve Linux sürümü henüz hazır değil ancak kısa süre içinde sunulması bekleniyor.