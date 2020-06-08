IBM'nin bu yeni yazılımı güvenliği bir üst noktaya taşımak adına homomorfik şifreleme tekniğinin kullanımını kolaylaştırıyor. Araç, homomorfik şifreleme sayesinde finansal ve medikal veriler gibi normal şartlar altında şifresinin çözülmesi gereken hassas bilgileri daha korunaklı bir hale getiriyor. Bu sayede bahsedilen bilgilere ulaşmak isteyen hackerların daha fazla zaman harcaması gerekiyor.

Bu araç, şimdilik sadece iOS ve macOS platformları için yayınlandı. IBM bunun "mükemmel veya nihai" olmadığını ve ve her zaman yararlı olmayacağını söyledi.

GitHub üzerinden ulaşabileceğiniz aracın Android ve Linux sürümü henüz hazır değil ancak kısa süre içinde sunulması bekleniyor.