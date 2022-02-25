Türkiye İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

25 Şubat 2022, Cuma 15:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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