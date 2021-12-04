İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
04 Aralık 2021, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir" açıklaması yapıldı.
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