Türkiye İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İbn Haldun Üniversitesi bünyesine doçent öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 22 Ocak 2021 olarak açıklandı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İbn Haldun Üniversitesi 1 doçent öğretim üyesi alacak. Üniversite'den yapılan açıklamada, "Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'nun  ve  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili  maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim  Üyeleri  Yükseltilme  ve  Atanma  Koşulları”  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alımı gerçekleştirilecektir" denildi.

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