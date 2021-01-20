İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi bünyesine doçent öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 22 Ocak 2021 olarak açıklandı.
20 Ocak 2021, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İbn Haldun Üniversitesi 1 doçent öğretim üyesi alacak. Üniversite'den yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir" denildi.
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