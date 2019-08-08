Bugün İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete'de bir ilan yayımladı. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir." denildi.

Bu ilanla ilgilenenler şimdi "İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.