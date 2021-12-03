Türkiye İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İbni Haldun Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

03 Aralık 2021, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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