Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan ve bugün bile kitapları ders niteliğinde okutulan İbni Sina’nın sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haberimizde, herkesin uyması gereken tavsiyeler içeren sağlık, hastalık, yemek ile ilgili resimli, anlamlı ve kısa İbni Sina sözlerini bir araya getirdik…

İBNİ SİNA SÖZLERİ: SAĞLIK, HASTALIK, YEMEK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.

Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey, kendinden başka bir şeyle belirlenir.

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.

Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.

Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder.

Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.

Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.

Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.

Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.

Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.

Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır.

Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.

Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA İBNİ SİNA SÖZLERİ

Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.

Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.

Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.

İtimatta layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır.

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.

Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.

Tıp, insan vücudunun, hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır.

İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olalı ve yerini bulmalı.

Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.

Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.