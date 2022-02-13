2022 yılının ilk İbo Show’u 13 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İbrahim Tatlıses’in muhteşem sunumunun yanı sıra ekranların sevilen isimlerinin konuk olarak katıldığı İbo Show’da bu hafta Kurtlar Vadisi rüzgarı esecek. Peki, İbo Show 13 Şubat konukları kimler? İşte yanıtı…

İBO SHOW 13 ŞUBAT KONUKLARI KİMLER?

İbo Show’da yeni sezonun ilk bölümünde yine birbirinden eğlenceli ve sevilen konukları ile izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönene Hakan Taşıyan olacak. Programda samimi itiraflarda bulunan Hakan Taşıyan izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

İbo Show’un bir diğer konuğu ise söylediği şarkılarla radyolarda ve müzik uygulamalarında dinlenme rekorları kıran Melek Mosso olacak.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz da 13 Şubat İbo Show’un konukları arasında yer alıyor. Yayınlanan fragmanda Necati Şaşmaz’ın söylediği türkü performansı dikkat çekiyor.

Aşık Mahzuni Şerif’in torunu Yiğit Mahzuni 13 Şubat Pazar akşamı İbo Show’da canlı performansıyla izleyicinin karşısında olacak.

Ayrıca İbo Show’un izleyenlerine bir de sürprizi olacak. Danslarıyla milyonları kendine hayran bırakan Oryantal Didem ve ünlü komedyen bundan da İbo Show’un kadrosuna dahil olacak.



