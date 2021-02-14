Magazin İbo Show'a katılan Burak Kut'un son hali gündem oldu!

İbo Show'a katılan Burak Kut'un son hali gündem oldu!

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İbo Show'a katılan Burak Kut'un son hali gündem oldu!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının dün akşam yayınlanan bölümünde Burak Kut'un son hali damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları Burak Kut'un kaç yaşında olduğunu merak etti.

14 Şubat 2021, Pazar 15:15 Son Güncelleme:
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Dokuz yıl aradan sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla dün akşam izleyicilerin karşısına çıktı. İbo Show, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege’yi konuk ederek unutulmaz bir 90’lar gecesine imza attı.

Sosyal medyaya damga vuran 90'ların ünlü isimlerinin arasından Burak Kut Twitter'da gündem oldu. Yıllara meydan okuyan Burak Kut'a yorum yağdı.

En çok konuşulan isimlerden olan Burak Kut hakkında atılan bazı tweetler...

"Değişen tek şey yıllar, Burak Kut hala aynı."

"Ne yiyorsun, ne içiyorsun abicim. Ölümsüzlüğü mü buldun, yaşlanmayı mı çözdün?"

"Burak Kut'a bak, sanki hiç yaş almamış gibi. Sırrı ne acaba?"

"İlk albüm çıkardığı hali- şimdiki hali. Bir fark göremiyorum."

"Burak Kut çıktığında 13 yaşındaydım. Şimdi 36 yaşındayım, adam benden daha genç."

48 yaşında olan Burak Kut, ilk albümünü, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı.

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını takip eden iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi.

2011 yılında evlendi

Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar.

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