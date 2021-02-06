İbo Show'da yıldızlar geçidi
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yeni sezonda izleyenlere müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. İbo Show'un bu akşamki konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 6 Şubat İbo Show'un konukları kimler? İşte İbo Show'un bu akşamki konukları...
06 Şubat 2021, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
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Uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses STAR TV'de İbo Show'da birbirinden güçlü isimleri konuk ediyor ve izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Her hafta cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen İbo Show'un bu akşamki konukları kimler?
6 Şubat Cumartesi İbo Show'un konukları:
- Gülden Karaböcek
- Kamuran Akkor
- Ayşe Mine
- Faruk Tınaz
- Ahmet Selçuk İlkan
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.
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