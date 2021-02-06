Uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses STAR TV'de İbo Show'da birbirinden güçlü isimleri konuk ediyor ve izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Her hafta cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen İbo Show'un bu akşamki konukları kimler?

6 Şubat Cumartesi İbo Show'un konukları:

Gülden Karaböcek

Kamuran Akkor

Ayşe Mine

Faruk Tınaz

Ahmet Selçuk İlkan

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.