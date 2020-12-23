Magazin İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu

İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu

Magazin

İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'un 7'nci bölümünün konukları; sunucu Saba Tümer, şovmen Okan Bayülgen, şarkıcılar Coşkun Sabah ve Linet olacak.

Dokuz yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan 'İbo Show'un yeni bölümü, 26 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlgili Haberler
İbo Show'a katılan Zara'nın değişimi olay oldu!İbo Show'un altıncı bölüm konukları belli olduİbo Show’a katılan Gonca Vuslateri'nin kıyafeti olay olduİbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin yorumu ağlattı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
Sosyal medya cümbüşü
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Dijitalde neler oluyor?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Flört işin uğraştı şimdi uzak duruyor
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ece Erken soruşturması kapandı