İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
23 Aralık 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'un 7'nci bölümünün konukları; sunucu Saba Tümer, şovmen Okan Bayülgen, şarkıcılar Coşkun Sabah ve Linet olacak.
Dokuz yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan 'İbo Show'un yeni bölümü, 26 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.
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