İbo Show'un altıncı bölüm konukları belli oldu
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show' programının 6'ncı bölüm fragmanı yayınlandı.
16 Aralık 2020, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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'İbo Show', Star TV'de altıncı bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Programın 6'ncı bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. 19 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.
Yayınlanan fragmana göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın da programda şarkı söylediği görülüyor.
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