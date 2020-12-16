'İbo Show', Star TV'de altıncı bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Programın 6'ncı bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. 19 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.

Yayınlanan fragmana göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın da programda şarkı söylediği görülüyor.







