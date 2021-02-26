Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı İbo Show'un bu hafta konukları belli oldu. Müzik, eğlence ve kahkahanın bir arada yaşandığı 'İbo Show'a; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk olacak.