İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
Star TV'de ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'İbo Show'un yeni bölüm konukları merak ediliyordu. 27 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak programın konukları belli oldu. İbo Show 27 Şubat konukları kim? İşte detaylar...
26 Şubat 2021, Cuma 00:14 Son Güncelleme:
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Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı İbo Show'un bu hafta konukları belli oldu. Müzik, eğlence ve kahkahanın bir arada yaşandığı 'İbo Show'a; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk olacak.
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