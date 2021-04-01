İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. 3 nisan akşamı yayınlanacak yeni bölüme Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray renk katacak.