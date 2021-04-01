Magazin İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

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İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

Cumartesi akşamları Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu.

01 Nisan 2021, Perşembe 21:32 Son Güncelleme:
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İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. 3 nisan akşamı yayınlanacak yeni bölüme Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray renk katacak.

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