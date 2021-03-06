İBO Show'un konuğu Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal kaç yaşında?
İbo Show'un 6 Mart 2021 Cumartesi akşamı konuklarından Niran Ünsal, şarkıları kadar hayatıyla da merak konusu oldu. Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 yılında doğdu. İşte, Niran Ünsal ile ilgili merak edilenler...
06 Mart 2021, Cumartesi 23:13 Son Güncelleme:
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6 Mart 2021 Cumartesi günü İbo Show'un konuklarından biri Niran Ünsal oldu. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır. Niran Ünsal'ın hayatı ve şarkıları, İbo Show'u izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Niran Ünsal kimdir, kaç yaşındadır?
NİRAN ÜNSAL KİMDİR?
Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.
Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.
Yarışmadaki başarısının ardından müzik birikiminin yeterli olmadığını düşünerek, müzik dünyasının usta isimleriyle sahne çalışmaları yaptı, beste denemelerine başladı. Sekiz aylık bir çalışmanın ardından 1996 yılının 13 Ağustos günü ilk albümünü çıkardı. Haktan adını taşıyan albüm, boğazda yat turuyla başlayıp Ortaköy meydanında halka ücretsiz verilen konserle biten, yaş gününün de kutlandığı bir kokteyle tanıtıldı.
On iki şarkının yer aldığı albümün müzik yönetmenliğini Garo Mafyan ve Selim Çaldıran yaptı. Albümle aynı adı taşıyan "Haktan", çıkış parçası oldu ve video klibi Deniz Akel tarafından çekildi. Diğer parçaların söz ve müziği Seda Akay, Garo Mafyan, Seda Akay, Selim Çaldıran ve Tamer Özkan imzasını taşıdı. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden Suat Sayın'ın bestelediği klasik bir parça olan "İntizar"ı da seslendirdi. "Haktan"ın sonraki klipleri ise sırasıyla "Aşka Davet" ve "Beyaz Sevda" adlı şarkılara çekildi.
İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara Tutundum adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan "İtiraf Ediyorum" oldu. "Gönül Hancım", "Peşinde Ahım Var", "Yasak Bir Düş" ve "Tövbekar" Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu.
Daha önce Ağır Roman filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması "Masum Günahlar", "Vurgun" ve Sezen Aksu'nun şarkısı "Firuze"de takdir topladı. "Firuze", aynı zamanda albümün ikinci klibi oldu. Zerrin Özer in 1996 da seslendirdiği "deli yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümünde sözleri Hakkı Yalçın,müziği Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.
NİRAN ÜNSAL ŞARKILARI
Haktan (13 Ağustos 1996)
Şarkılara Tutundum (1999)
Göçebe (2004)
İyi Niyetlerim (2007)
Sesler ve İzler (2009)
Bir Avaz Bir Saz (2010)
İnce Ayar (2012)
Ok (2014)
Nü Club & By ŞorŞi (2016)
Müzik videoları
Aklım Hep Sende
Aşka Davet
Aziz Dostum
Ben Yine Kendimle
Beyaz Gül
Bir Şans Daha
Dediğim Dedik
Firuze
Geçtim Dünya Hevesinden
Gidesim Gelmiyor
Göçebe
Haktan
Hangimiz Sevmedik
Hayat Sürgün
Hayranım
Helal Et
İtiraf Ediyorum
OK
Oyun Bozan
Sebebim
Şarap Misali
Yüreğim Rehin