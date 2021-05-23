Veli Erdem Karakülah, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer aldı. Veli Erdem Karakülah 'ın hayatı İbo Show'a katılmasının ardından merak konusu oldu. İşte, İbrahim Tatlıses'in konuğu olan Veli Erdem Karakülah hakkında bilgiler..

Veli Erdem Karakülah 22.09.1987 Ankara'da doğmuştur. Memleketi Ankara Elmadağ'dır. Akademik kariyerini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Turizm ve devamında Anadolu üniversitesi İşletme fakültesinde tamamlamıştır. Müzik küçük yaşlarından beri vazgeçemediği tek tutku olmuştur. Bu konuda ailesi en büyük destekçisi olmuştur. Okul yıllarında amatör olarak bağlama, gitar ve keman çalmaya başlamıştır. 5 senedir profesyonel olarak müzikle uğraşmaktadır. Kariyerindeki ilk profesyonel çalışması sevenden adam olmaz klibi ile başlamıştır.

Daha sonra 11 parçadan oluşan tüm eserlerin söz müziği kendine ait olan ilk albümü Milad 2012 yılının son aylarında piyasaya çıkmıştır. Bu albümdeki Dilek ağacı, Sıkı tut, Sözüm yine söz, Benle var mısın gibi hemen hemen her parça dinleyicileri tarafından benimsenmiş büyük ilgi görmüştür. Yurt içi yurt dışı birçok konser festival ve özel programlarda bulunmuştur ve halen sahneleri haftada altı gün devam etmektedir.2015 yılı sonunda yine kendi eseri olan Sende Anlarsın parçasına klip çekilmiş, ve tüm ulusal kanallarda yayınlanmıştır.

2016 yılında Ahtım var benim albümü piyasaya çıkmıştır. Yine albümde Alda git, Ahtım var benim, Bana yazık gibi parçalar büyük ilgi görmüştür. Şarkılarında herhangi bir yerden ilham aldığını söylemeyen sanatçımız anlık duyguların zincirinden daha çok haz aldığını belirtmektedir.

Kendine ait tam olarak 400 civarında kayıtlı eseri vardır. Kariyerinden önce durgun sıradan ve huzurlu vakit geçiren sanatçımız kariyerinden sonra hareketli uykusuz ve yorgun olduğunu şakacı bir dille belirtmekte. Son günlerde yeni klibi Git Yoluna Sevdiğim parçası ile yine göz odağı olan sanatçımız sevenlerine hediye edeceği yeni single için stüdyoda hazırlıklarını sürdürmektedir. Çok yakında yeni albümü ile sizlerle birlikte olacaktır.