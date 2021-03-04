İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi Star'da ekrana gelecek. İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu.
04 Mart 2021, Perşembe 13:01 Son Güncelleme:
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Star'da yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi, saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek.
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