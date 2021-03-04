Star'da yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi, saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek.



