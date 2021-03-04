Magazin İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Magazin

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi Star'da ekrana gelecek. İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu.

04 Mart 2021, Perşembe 13:01 Son Güncelleme:
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Star'da yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi, saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek.

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