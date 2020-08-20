Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ sosyal medyada da yankılandı ve çeşitli tahminlere yol açtı. Kimileri Türkiye’nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazdı. Kulislerde dolaşan bir başka iddiaya göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ağırlayacak, hemen arkasından ‘müjde’yi açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjde’yle ilgili şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak. Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece.

İddialara açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İletişim Başkanı Altun, bu iddialara Twitter'dan şu yanıtı verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.