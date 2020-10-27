Rol aldığı reklam filminin kutlama yemeği olduğunu belirten İbrahim Büyükak, "Reklam filmimiz çok güzel gitti. Reklamla alakalı çok güzel sonuçlar elde edildi. Onunla alakalı bir kutlama yaptık, sağ olsunlar" dedi.

'Hayat hikayemi yazıyorum'

Acun Ilıcalı’nın yeni sosyal platformu için yazdığı diziden bahseden ünlü oyuncu ve senarist, "Aralık gibi sete girmeye planlıyoruz. Bursa’da yaşadığım hayat hikayemi yazıyorum, aynı zamanda oynuyorum. Onunla ilgili çalışıyorum. Komedi ve biraz da dram olacak. Kadro daha belli değil. Cast çalışmamız sürüyor ama şu an bir tek ben varım" ifadelerini kullandı.

İbrahim Büyükak, "Komedinin süreleri kısıtlı olduğundan, daha lezzetli oluyor. Dram dizileri 120-130 dakika. Komedi dizisinin o dakikalarda olması çok zor. O yüzden ben de 30-35 dakika bir iş yapmak istiyordum. Dijital bunun için çok elverişli bir ortam, o yüzden dijital yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

'Eser şu an iyi'

Yakın arkadaşı Eser Yenerler’in Covid-19 testinin pozitif çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki oyuncu, "Temasım olmadı. Eser’le konuşuyoruz arada sırada, iyi atlatıyor herhalde. Şu an için iyi durumda" cevabını verdi.

İbrahim Büyükak’ın, mekan çıkışı maske takmaya çalıştığı sıradaki halleri ise objektiflere böyle yansıdı.











