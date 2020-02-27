Magazin İbrahim Büyükak: Allah mutlu etsin ben bir şey diyemem

İbrahim Büyükak: Allah mutlu etsin ben bir şey diyemem

Magazin

İbrahim Büyükak: Allah mutlu etsin ben bir şey diyemem

Senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam meslektaşı İbrahim Selim'in tek kişilik şov programına katıldı.

27 Şubat 2020, Perşembe 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam meslektaşı İbrahim Selim'in tek kişilik şov programına katıldı.Program çıkışı Zorlu Center'da görüntülenen Büyükak, duvarda asılı reklam panosundaki erkek mankene takıldı. Oyuncu, "Arkadaşlar çekin bizi. Bu arkadaştan ben daha yakışıklıyım" dedi.

İtiraf etti aşk başladı

Geçtiğimiz günlerde aynı programa katılan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı beğendiğini itiraf ettikten sonra Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İbrahim Büyükak bu konuyla ilgili "Geçtiğimiz günlerde bu programa katılan Cem Yılmaz sürpriz şekilde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ne söylemek istersiniz bu aşk hakkında?" şeklinde gelen soruya "Cem Abi büyük üstadımız. Ben bir şey diyemem. Allah mutlu ve mesut etsin" sözleriyle yanıt verdi.


İlgili Haberler
27 Şubat 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)


İlgili Haberler
İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 2019’un en iyilerini seçti