İbrahim Büyükak: Allah mutlu etsin ben bir şey diyemem

Senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam meslektaşı İbrahim Selim'in tek kişilik şov programına katıldı.Program çıkışı Zorlu Center'da görüntülenen Büyükak, duvarda asılı reklam panosundaki erkek mankene takıldı. Oyuncu, "Arkadaşlar çekin bizi. Bu arkadaştan ben daha yakışıklıyım" dedi.

İtiraf etti aşk başladı

Geçtiğimiz günlerde aynı programa katılan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı beğendiğini itiraf ettikten sonra Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İbrahim Büyükak bu konuyla ilgili "Geçtiğimiz günlerde bu programa katılan Cem Yılmaz sürpriz şekilde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ne söylemek istersiniz bu aşk hakkında?" şeklinde gelen soruya "Cem Abi büyük üstadımız. Ben bir şey diyemem. Allah mutlu ve mesut etsin" sözleriyle yanıt verdi.









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