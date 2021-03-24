İbrahim Büyükak: Ayrılınca zayıfladım

4 yıl önce dağılan ‘3 Adam’ın üyelerinden Eser Yenenler elini çabuk tutmuş, 2019’da evlenip çocuk sahibi olmuştu. İlk oğlu Kuzey’e kavuşan Yenenler şimdi de Mete’nin doğumu için gün sayıyor. 2018’de nikah masasına oturan İbrahim- Nurdan Büyükak’ın oğulları da 1.5 ay sonra dünyaya gelecek. Kontrol için geldikleri hastanede konuşan İbrahim Büyükak “Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

'ONDA BABALIK DUYGUSU YOK'

Muhabirler “Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?” diye sordu. Büyükak “Hayatta Eser’i dinlemem. ‘Kanka çocuk yap’ deseydi yapmazdım mesela. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman ‘3 Adam’dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Bakın zayıfladım” diyerek espri yaptı. Demet Özdemir ile birlikte olan, grubun üçüncüsü Oğuzhan Koç’a da laf atan Büyükak “Oğuzhan bizden ters etkileniyor. Onda babalık duygusu yok. Alamadım ondan o elektriği” diye konuştu.