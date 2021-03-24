Magazin İbrahim Büyükak: Ayrılınca zayıfladım

İbrahim Büyükak: Ayrılınca zayıfladım

Magazin

İbrahim Büyükak: Ayrılınca zayıfladım

'3 Adam'ın dağılmasından mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak, ‘3 Adam’dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Bakın zayıfladım” diyerek espri yaptı. Ali KESER / POSTA

24 Mart 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

4 yıl önce dağılan ‘3 Adam’ın üyelerinden Eser Yenenler elini çabuk tutmuş, 2019’da evlenip çocuk sahibi olmuştu. İlk oğlu Kuzey’e kavuşan Yenenler şimdi de Mete’nin doğumu için gün sayıyor. 2018’de nikah masasına oturan İbrahim- Nurdan Büyükak’ın oğulları da 1.5 ay sonra dünyaya gelecek. Kontrol için geldikleri hastanede konuşan İbrahim Büyükak “Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

'ONDA BABALIK DUYGUSU YOK'

Muhabirler “Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?” diye sordu. Büyükak “Hayatta Eser’i dinlemem. ‘Kanka çocuk yap’ deseydi yapmazdım mesela. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman ‘3 Adam’dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Bakın zayıfladım” diyerek espri yaptı. Demet Özdemir ile birlikte olan, grubun üçüncüsü Oğuzhan Koç’a da laf atan Büyükak “Oğuzhan bizden ters etkileniyor. Onda babalık duygusu yok. Alamadım ondan o elektriği” diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Kız arkadaşımla buluşacak param yok
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Suna Akyıldız
Kürkçü dükkanına geri dönmüş
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
22 Mart haftasına astrolojik bakış: Ekstrem gelişmeler
Öner Döşer
Funda Duru
Leonardo Da Vinci'nin ruhunu onurlandıran bir sanatçı: Refik Anadol
Funda Duru
Uğur Alkapar
Unutulma korkusu
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Abbie Quinnen’in sevgilisi başına gelenlerden sonra tüm vücudunu paylaştı