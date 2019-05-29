İbrahim Büyükak: Biz de bebek bekliyoruz ama...

Markalar Sokağı'nda araçlarını valeye teslim ettikten sonra görüntülenen İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

'ESER'İN BEBEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Bir muhabirin "İbrahim bey, sizin de bebek beklediğiniz yönünde dedikodular var. Doğru mu?" soruusuna şaşıran İbrahim Büyükak, "Yok arkadaşlar, bu nereden çıktı? Şimdilik öyle bir durum yok, evet biz de bebek bekliyoruz ama Eser'lerin bebeğini bekliyoruz" esprisi ile dedikodulara noktayı koydu.



