İbrahim Büyükak eşi ile alışverişe çıktı

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi

19 Aralık 2018, Çarşamba 19:19
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İbrahim Büyükak eşi ile alışverişe çıktı

2019 yılbaşına sayılı günler kala el ele alışveriş merkezine gelen İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, hem kendileri hem de yakın dostları için hediyeler aldı.

OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER

Bir anda karşılarında gazetecileri gören ve gülümseyerek objektiflere poz veren ikili, yemek molasında kısa süre dinlendikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

(Kaynak: Milliyet)

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