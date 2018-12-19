İbrahim Büyükak eşi ile alışverişe çıktı

2019 yılbaşına sayılı günler kala el ele alışveriş merkezine gelen İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, hem kendileri hem de yakın dostları için hediyeler aldı.

OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER

Bir anda karşılarında gazetecileri gören ve gülümseyerek objektiflere poz veren ikili, yemek molasında kısa süre dinlendikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

(Kaynak: Milliyet)