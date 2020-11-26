İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler de geçtiğimiz az korona olmuştu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirmişti.







