Magazin İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

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İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor.

26 Kasım 2020, Perşembe 12:09 Son Güncelleme:
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Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler de geçtiğimiz az korona olmuştu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirmişti.

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