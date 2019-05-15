Öğle saatlerinde geldikleri AVM'de alışveriş yapan Büyükak ailesi, gazetecilere poz verip sohbet etti.

Anadolu Yakası'na gelip yeğenine sürpriz yaptığını belirten Büyükak, "Bugün yeğenim Yaprak'ın gösterisine katıldım. Daha sonra da okulda ufak bir söyleşi yaptık. Haberi yoktu sürpriz oldu. Şimdi de ablamla yemek yemeğe geldik. Daha doğrusu ablama yemek sözüm vardı ben ısmarlayacağım'' diyerek espri yaptı.